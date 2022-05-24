В Иране разбился истребитель F-16

Истребитель ВВС Ирана разбился возле иранского города Исфахан, пилоты погибли. Об этом сообщили во вторник, 24 мая, в информационном агентстве Исламской Республики (ИРНА).

«Иранский истребитель F-16 разбился на востоке центральной иранской провинции Исфахан», — говорится в сообщении.

По информации агентства, оба пилота погибли. Самолет выполнял учебный полет.

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Причины инцидента выясняются.

Ранее, 23 мая, во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l'Air («Воздушная встреча». — Ред.) на западе Франции столкнулись два истребителя Rafale.

В результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Один из оторвавшихся фрагментов упал на жилой дом в коммуне Жансак-ла-Паллю, находящейся недалеко от места проведения авиашоу. Пострадавших не было.

16 мая в южнокорейском городе Кодже в провинции Кёнсан-Намдо потерпел крушение вертолет, на борту находились три человека.