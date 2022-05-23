Истребители столкнулись в воздухе на авиашоу во Франции
Во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’air («Воздушная встреча», — Ред.) на западе Франции столкнулись два истребителя Rafale. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила газета Sud Ouest.
Инцидент произошел недалеко от куммуны Сен-Сюльпис-де-Коньяк. По данным издания, в результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Один из оторвавшихся фрагментов упал на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, находящейся недалеко от места проведения авиашоу. Судя по опубликованным в Twitter фотографиям, одна из машин лишилась верхней части киля.
В результате столкновения никто не пострадал. Пилоты смогли посадить воздушные суда. Полиция и жандармерия приступили к расследованию инцидента.
«В полетах есть только один приоритет: безопасность. Мы должны пролить свет и понять, что произошло», — заявил командующий военно-воздушной базой полковник Николя Льотэ.
16 мая в южнокорейском городе Кодже в провинции Кёнсан-Намдо потерпел крушение вертолет, на борту находились три человека. Вертолет совершал облет местности возле горы Сончжасан для последующей перевозки строительных материалов.