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Истребители столкнулись в воздухе на авиашоу во Франции

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Фото: F.B.
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Во время демонстрационного полета на авиашоу Meeting de l’air («Воздушная встреча», — Ред.) на западе Франции столкнулись два истребителя Rafale. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщила газета Sud Ouest.

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Инцидент произошел недалеко от куммуны Сен-Сюльпис-де-Коньяк. По данным издания, в результате столкновения один из самолетов лишился части хвостового оперения. Один из оторвавшихся фрагментов упал на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, находящейся недалеко от места проведения авиашоу. Судя по опубликованным в Twitter фотографиям, одна из машин лишилась верхней части киля.

В результате столкновения никто не пострадал. Пилоты смогли посадить воздушные суда. Полиция и жандармерия приступили к расследованию инцидента.

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«В полетах есть только один приоритет: безопасность. Мы должны пролить свет и понять, что произошло», — заявил командующий военно-воздушной базой полковник Николя Льотэ.

16 мая в южнокорейском городе Кодже в провинции Кёнсан-Намдо потерпел крушение вертолет, на борту находились три человека. Вертолет совершал облет местности возле горы Сончжасан для последующей перевозки строительных материалов.

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