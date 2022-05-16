В Южной Корее разбился вертолет с тремя людьми на борту

В южно-корейском городе Кодже в провинции Кёнсан-Намдо потерпел крушение вертолет, на борту находились три человека. Об этом 16 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

По информации пожарных, вертолет разбился около 09:00 по местному времени (03:00 мск) недалеко от горы Сонджа.

Отмечается, что в настоящее время ведется поиск членов экипажа.

Другие подробности с места происшествия не сообщаются.

12 мая в центральной части Камеруна потерпел крушение самолет с 11 людьми на борту. Отмечалось, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, который позже был обнаружен в лесу недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде.

1 мая телеканал CTV передавал о гибели четырех человек в результате падения небольшого самолета в провинции Онтарио в Канаде, которое произошло накануне. Спасатели обнаружили самолет с помощью установленного на нем транспондера.