Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в Канаде
В провинции Онтарио в Канаде разбился небольшой самолет, экипаж из четырех человек погиб. Об этом 1 мая сообщает телеканал CTV.
Отмечается, что трагедия произошла еще в субботу, 30 апреля, на северо-западе провинции в удалении от населенных пунктов.
Спасатели обнаружили самолет с помощью установленного на нем транспондера, рассказал офицер по связям с общественностью Королевских ВВС страны. Уточняется, что в поисках были задействованы вертолет правительства Онтарио и группа Гражданской воздушной поисково-спасательной ассоциации.
Совет по безопасности на транспорте страны выясняет причина крушения, на месте работают следователи.
26 апреля телеканал CBS News сообщил о начале расследования крушения самолета австрийской компании-производителя энергетических напитков Red Bull, который разбился при выполнении трюка, в котором два пилота пытались поменяться воздушными суднами в воздухе над пустыней Аризоны. Отмечалось, что пилот самолета благополучно катапультировался и приземлился на парашюте.
Накануне сообщалось, что на западе Турции разбился одномоторный самолет, два человека погибли. После крушения самолет загорелся и за считаные минуты сгорел.