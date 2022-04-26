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В США расследуют крушение самолета Red Bull при выполнении трюка

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Самолет австрийской компании-производителя энергетических напитков Red Bull разбился при выполнении трюка, в котором два пилота пытались поменяться воздушными суднами в воздухе над пустыней Аризоны. Начато расследование по факту произошедшего, сообщил 25 апреля телеканал CBS News.

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что пилот самолета, который вышел из-под контроля и разбился, благополучно катапультировался и приземлился на парашюте.

Другой пилот восстановил контроль над вторым самолетом и благополучно приземлился, говорится в материале.

Местные власти сообщили изданию, что самолет разбился недалеко от города Элоя, штат Аризона, примерно в 105 км к юго-востоку от центра города Феникс.

21 апреля двухмоторный винтовой самолет Cessna разбился на территории продуктовой фабрики General Mills в американском штате Джорджия. Все находившиеся на борту погибли.

Двумя днями ранее легкомоторный самолет Cessna-172 разбился на востоке Австралии, рядом с городом Кунабарабран. В результате аварии погиб пилот.

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