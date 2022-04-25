Два человека погибли в результате крушения самолета на западе Турции

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в городе Бурса на западе Турции 25 апреля. Об этом сообщает газета Sozcu.

Самолет упал между домами на проезжую часть. После крушения он загорелся и за считаные минуты сгорел. Место происшествия оцеплено.

«Гражданский учебный самолет разбился. Мы думаем, что это произошло по техническим причинам. Два пилота погибли. Никто не пострадал. Повреждены два дома и два автомобиля», — сказал губернатор Бурсы Якуп Джанболат.

По предварительным данным, погибли летчик-учитель и летчик-ученик.

19 апреля стало известно, что легкомоторный самолет Cessna-172 разбился на востоке Австралии. В результате аварии погиб пилот.