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В Камеруне разбился частный самолет с 11 людьми на борту

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Фото: Globallookpress
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Самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение в центральной части Камеруна, сообщило 11 мая издание Insider Paper со ссылкой на министерство транспорта страны.

По данным Le Figaro, самолет принадлежал частной компании Cameroon Oil Transportation Company SA (COTCO), обслуживающей трубопроводы для углеводородов.

Отмечается, что авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом, который позже был обнаружен в лесe недалеко от города Нанга Эбко, примерно в 150 км к северо-востоку от столицы Камеруна города Яунде.

Представитель министерства, пожелавший остаться анонимным, заявил агентству, что самолет разбился, а спасатели «пытались найти пассажиров». О жертвах пока не сообщается.

Самолет, тип и марка которого не разглашаются, следовал из аэропорта Яунде-Нсимален в Белабо на востоке страны, говорится в заявлении министерства, которое приводит Le Figaro.

1 мая сообщалось, что в провинции Онтарио в Канаде разбился небольшой самолет, экипаж из четырех человек погиб. Трагедия произошла еще в субботу, 30 апреля, на северо-западе провинции в удалении от населенных пунктов.

Спасатели обнаружили самолет с помощью установленного на нем транспондера, рассказал офицер по связям с общественностью Королевских ВВС страны. Уточнялось, что в поисках были задействованы вертолет правительства Онтарио и группа Гражданской воздушной поисково-спасательной ассоциации.

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