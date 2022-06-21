Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-2 в Якутии

После пропажи самолета Ан-2 в Якутии возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот стало известно, что в Якутии пропал самолет Ан-2, который должен был приземлиться на площадке «Вертикальный». Однако воздушное судно не прибыло и пропало с радаров. На борту самолета, по предварительной информации, находятся три человека и 1 т груза.

17 июня в Белгородской области произошло крушение самолета во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. По предварительным данным, причиной могла стать техническая неисправность. По информации пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Летчик катапультировался, угрозы его здоровью нет.