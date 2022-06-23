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Двух пострадавших при жесткой посадке Ан-30 госпитализировали в Якутск

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)
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Двух пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-30 госпитализировали в Якутск. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

«После осмотра пятерым назначено амбулаторное лечение, двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Медики решили транспортировать пострадавших из сельской больницы в Якутск санитарным рейсом.

Днем 22 июня появились сообщения об исчезновении с радаров Ан-30 с людьми на борту. Это было второй за последние сутки самолет, исчезнувший в Якутии.

Позднее стало известно, что судно совершило жесткую посадку вблизи поселка Оленек, в аэропорт которого направлялось. Как уточнили власти Якутии, на борту находились семь человек, все выжили, трое получили травмы.

Источник в экстренных службах предполагал, что крушение самолета могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

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