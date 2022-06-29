Вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

«Вертолет Ми-8 совершал полет из поселка Усть-Майского, однако до места назначения не долетел и по технической причине попытался совершить аварийную посадку, но разрушился при столкновении с землей», — сказали в ЕДДС «Интерфаксу».

По данным «Известий», все находившиеся на борту люди живы. Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку.

17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.