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Дело возбудили после гибели человека при крушении вертолета на Кубани

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти одного человека при падении вертолета Ми-2 сельскохозяйственной авиации в Краснодарском крае. Об этом сообщается 17 апреля на сайте Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

Отмечается, что полет вертолета не был санкционирован.

«По факту крушения вертолета в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)...», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, следователи уточнили обстоятельства произошедшего. По данным СК РФ, вертолет потерпел крушение при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный.

«Пилот воздушного судна 1956 года рождения, находившийся на борту, скончался от полученных травм, вертолет получил значительные повреждения», — указали в пресс-службе ведомства.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, осматривается воздушное судно, прилегающая территория, уже допрошены свидетели, изъяты образцы топлива, назначены необходимые экспертизы, добавляется в релизе.

О происшествии сообщили ранее в воскресенье в региональном главке МЧС.

11 марта вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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