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Крушение самолета Ил-76 в Рязанской области. Главное

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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24 июня транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.

В интернете появились кадры крушения лайнера.

Погибшие и пострадавшие

На борту воздушного судна, предположительно, находилось 10 человек. В результате крушения погибли четыре человека, пять человек пострадали.

По данным «Известий», один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще трое — в тяжелом.

Еще один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в региональном оперштабе, все пятеро пострадавших находятся в лечебных учреждениях города Рязани.

Причины крушения

В Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя.

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«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать. Кроме того, при падении самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.

Как рассказал очевидец крушения «Известиям», пилоты Ил-76 пытались увести воздушное судно от жилых домов. Соответствующий вывод мужчина сделал исходя из собственного опыта — он бывший летчик.

«Заход на посадку намного дальше. Здесь он просто падал. На куски развалился», — отметил очевидец.

Ил-76 — советский тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный авиационным комплексом имени С.В. Ильюшина. Предназначен для транспортировки техники и грузов различного назначения. Самолет способен доставлять, в зависимости от модификации, грузы максимальной массой 28–60 т на расстояние 3600–4200 км.

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