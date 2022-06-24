Власти Рязанской области уточнили число жертв и пострадавших при крушении Ил-76

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека, пятеро госпитализированы. Об этом 24 июня сообщили региональные власти.

«Оперативная группа регионального правительства сообщает, что, по предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе города Рязани погибли четыре человека. Еще пятеро с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу под Рязанью потерпел крушение транспортный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортное судно Ил-76 совершило жесткую посадку из-за неисправности двигателя. После падения Ил-76 начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.

Источник сообщил, что самолет совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.