Число жертв крушения самолета под Рязанью выросло до четырех
В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил источник ТАСС.
«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что самолет совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
До этого «Известия» сообщали о трех жертвах и минимум шестерых госпитализированных, из них четверо в тяжелом состоянии.
Ранее в пятницу в Рязани потерпел крушение транспортный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя.
После падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.