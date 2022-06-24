Число жертв крушения самолета под Рязанью выросло до четырех

В результате крушения транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области погибли четыре человека. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил источник ТАСС.

«Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре [человека] погибли, пять госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что самолет совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

До этого «Известия» сообщали о трех жертвах и минимум шестерых госпитализированных, из них четверо в тяжелом состоянии.

Ранее в пятницу в Рязани потерпел крушение транспортный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя.

После падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.