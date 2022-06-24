Количество погибших при крушении самолета под Рязанью выросло до трех

В результате крушения самолета Ил-76 в Рязанской области погибли три человека, минимум шестеро госпитализированы. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил источник «Известий».

«Извлечены все находившиеся в самолете. Шесть человек пострадали, еще три погибли», — отметил информатор.

При этом отмечается, что четверо из шести госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о двух жертвах крушения.

Ранее в этот день стало известно, что в Рязани потерпел крушение самолет. На борту находилось около 10 человек. Сотрудники экстренных служб проводят спасательную операцию на месте происшествия.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.