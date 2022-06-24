Два человека погибли при крушении самолета Ил-76 под Рязанью
Два человека погибли в результате крушения самолета Ил-76 в Рязанской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Тела двух погибших извлекли из горящего борта», — сказал собеседник агентства.
По данным «Известий», пять человек получили травмы и были госпитализированы.
Отмечается, что один человек был госпитализирован в больницу Рязани, еще трое — в Рязанскую областную больницу после крушения самолета.
Ранее в этот день сообщалось, что в Рязани потерпел крушение самолет. Уточняется, что на борту самолета всего было около 10 человек.
На месте крушения воздушного судна произошел пожар, однако в скором времени был потушен.