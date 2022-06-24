Минобороны назвало причину крушения самолета под Рязанью

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшие члены экипажа были госпитализированы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Рязани потерпел крушение самолет.

По данным источника «Известий» в результате крушения самолета погибли три человека, минимум шестеро госпитализированы.

Отмечается, что после падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.