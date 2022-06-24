Самолет Ил-76 при падении под Рязанью оборвал ЛЭП

Самолет Ил-76 при падении в Рязанской области задел линию электропередачи, в дачном поселке пропало электричество. Об этом в пятницу, 24 июня, рассказал местный дачник, представившийся Михаилом.

«Оборвал линию передачи, у нас ни света нет, ничего нет», — сказал мужчина в разговоре с «РИА Новости».

При этом, по его словам, самолет при падении не задел жилые дома.

Собеседник агентства также уточнил, что в начале четвертого часа утра он услышал неестественный гул, подумал, что упал самолет, а потом вышел и увидел, как все полыхает.

Ранее в пятницу в Рязани потерпел крушение транспортный самолет. В Минобороны РФ сообщили, что военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку из-за неисправности двигателя.

В результате крушения самолета погибли четыре человека, минимум шестеро госпитализированы, из них четверо в тяжелом состянии.

После падения воздушного судна начался пожар, однако в скором времени возгорание удалось ликвидировать.