Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью возросло до пяти. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.
По информации «Известий», пострадавший скончался в больнице, еще четверо — выписаны.
Ранее сообщалось, что в результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы, один пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.
Самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в этот день. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.
По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.
Источник в экстренных службах сообщил, что причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. Также он отметил, что система пожаротушения на воздушном судне не сработала.
По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пилоты самолета до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Он отметил, что самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения.