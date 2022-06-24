Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Культура
Американский музей объявил о планах продавать NFT ради спасения картин
Мир
Офис российского банка в Запорожской области откроют в ближайшее время
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Мир
В ЛНР заявили о полном контроле над городами Золотое и Горское
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
В Харьковском университете исключили из программы русский язык и литературу
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова

Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью возросло до пяти. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

Крушение самолета Ил-76 в Рязанской области. Главное

По информации «Известий», пострадавший скончался в больнице, еще четверо — выписаны.

Ранее сообщалось, что в результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро госпитализированы, один пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии.

Самолет Ил-76 потерпел крушение на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в этот день. После падения воздушного судна начался пожар, который в скором времени удалось ликвидировать. Кроме того, самолет задел линию электропередачи, из-за чего в дачном поселке пропало электричество.

По предварительным данным, самолет совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, а в Дягилево останавливался на дозаправку.

Источник в экстренных службах сообщил, что причиной трагедии могло стать возгорание двигателя. Также он отметил, что система пожаротушения на воздушном судне не сработала.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, пилоты самолета до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Он отметил, что самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022