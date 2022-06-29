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Захарова обвинила режим Зеленского в усилении дезинформации против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 29 июня о наращивании режимом президента Украины Владимира Зеленского агрессивной дезинформационной кампании против России.

Она указала, что такую политику киевский режим ведет на фоне снабжения Россией гуманитарной помощью жителей освобожденных от националистов территорий на Украине, а также Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

«С начала февраля было доставлено порядка 37 тыс. т продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. На этом фоне режим Зеленского наращивает агрессивную дезинформационную кампанию против России», — рассказала дипломат на брифинге.

Захарова также назвала фейками заявления Киева о том, что российские войска нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге.

«Другой вопиющей провокацией режима Зеленского стала попытка обвинить ВС России в нанесении 27 июня удара по торговому центру в городе Кременчуге. Как утверждал киевский режим, там находилось около тысячи гражданских лиц и так далее. Все эти фейки, к сожалению, тиражировались и были распространены», — добавила дипломат.

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27 июня Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру. В тот же день первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что ситуация с пожаром в ТЦ напоминает украинскую провокацию в Буче.

На следующий день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам Вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

До этого, 6 июня, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что раскручивание обвинений в адрес военных РФ о насилии на Украине стало излюбленным методом Киева и Запада в целом. Он подчеркнул, что Москва до сих пор не видела никаких доказательств и не слышала ни одного примера со стороны обвинителей.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли о ведении точечных ударов исключительно только по объектам военной инфраструктуры Украины.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Он указал, что жители Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, поэтому решение Москвы о проведении спецоперации было необходимым

Президент также выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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