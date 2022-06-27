Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

Ситуация с пожаром с ТЦ в Кременчуге напоминает украинскую провокацию в Буче, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 27 июня, комментируя обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Нужно подождать, что скажет наше Министерство обороны, но уже слишком много разительных нестыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать в центре внимания Украину перед саммитом НАТО», — написал дипломат в Twitter.

Так заместитель постпреда РФ при ООН прокомментировал сообщение в Telegram-канале украинского президента о том, что российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».

«ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить», — написал Зеленский.

Российские военные неоднократно заявляли о ведении точечных ударов по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках кампании по денацификации и демилитаризации страны.

Президент РФ Владимир Путин в специальном телеобращении 24 февраля заявил, что в Донбассе будет проведена специальная военная операция с целью защиты мирного населения. Российский лидер подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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