Завод «Азот» в Северодонецке не разрушился в ходе боевых действий благодаря «ювелирной работе» сил Луганской Народной Республики. Об этом заявил в среду, 29 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Касаемо «Азота», особо больших разрушений нет. Можно сказать, он цел на 99%, потому что работа наших подразделений была ювелирная», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24», напомнив, что ранее украинские боевики взорвали на территории предприятия несколько цистерн с соляной кислотой.

В начале недели, 27 июня, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что завод «Азот» при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадал. Он отметил, что на территории предприятия есть лишь частичные разрушения, в частности разбиты стекла, местами повреждена кровля. По его словам, вскоре предприятие сможет начать работу.

В тот же день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил об освобождении всех заложников, которых украинские боевики удерживали на территории завода. За воскресенье из промзоны было эвакуировано более 500 мирных жителей. Также стало известно, что около 70 боевиков взято в плен.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также под полный контроль ЛНР был взят Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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