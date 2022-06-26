На «Азоте» в Северодонецке взяли в плен до 70 боевиков

Около 70 украинских боевиков взято в плен в ходе освобождения территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом 26 июня заявил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родин Мирошник.

«Во-первых, там достаточно много ликвидировано. Там велись достаточно активно штурмовые действия, часть из них попыталась пробиться в сторону Северского Донца, какая-то часть смогла уйти. В плен получилось забрать не так много, где-то в районе 50–70 человек, о которых, по крайней мере, говорят местные», — рассказал Мирошник в эфире «Соловьев Live».

По его словам, задачи брать в плен украинских военных не стояло. Часть из них могла покинуть Северодонецк под видом гражданских.

«Не думаю, что вопрос с «Азотом» состоял в том, чтобы взять максимальное число боевиков. Задача была зачистить Северодонецк и этого добились. Основной итог — левая сторона Северского Донца свободна», — констатировал Мирошник.

Ранее в этот день помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что на территории химического предприятия остается еще около тысячи представителей украинских сил, в том числе батальон «Луганск-1» и теробороновцы. В МВД сообщили, что отводят три-четыре дня на зачистку территории.

Киселев также рассказал, что из Северодонецка массово бежали иностранные наемники. По его словам, боевики из Франции, Польши, Германии и США бросили оружие и отошли в Лисичанск.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль вместе с городом Боровское и населенными пунктами Вороново и Сиротино. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, попытка превратить завод «Азот» в очаг сопротивления была сорвана.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на «Азоте» все еще удерживаются сотни мирных жителей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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