В ЛНР сообщили о тысяче оставшихся в промзоне Северодонецка боевиков

На территории завода «Азот» в Северодонецке остается еще около 1 тыс. украинских боевиков. Об этом 26 июня заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В Северодонецке промзона еще не зачищена. Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины. — Ред.) и теробороновцы. Количество — чуть больше 1 тыс. человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», — цитирует Киселева ТАСС.

Представитель МВД ранее рассказал, что из Северодонецка массово бежали иностранные наемники. По его словам, боевики из Франции, Польши, Германии и США бросили оружие и отошли в Лисичанск.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль вместе с городом Боровское и населенными пунктами Вороново и Сиротино. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, попытка превратить завод «Азот» в очаг сопротивления была сорвана.

По словам посла ЛНР в России Родиона Мирошника, на «Азоте» все еще удерживаются сотни мирных жителей.

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