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В ЛНР сообщили об эвакуации всех заложников ВСУ из «Азота» в Северодонецке
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В ЛНР сообщили об эвакуации всех заложников ВСУ из «Азота» в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Все заложники украинских боевиков на территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»
Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

«В заложниках у украинских боевиков не остается никого. На сегодняшний день территория промзоны «Азота» полностью освобождена от украинских боевиков. Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка. ‹...› То есть это люди, которые пока решили оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — сказал Мирошник в эфире «России 24».

Мирошник также отметил, что часть людей уже эвакуирована с территории промзоны. Их в основном вывозят в распределительный пункт в Старобельск.

«Там люди уже принимают решение, куда они хотят двинуться дальше, где у них есть родственники, или они хотят отправиться в пункты временного размещения», — пояснил посол.

Ранее, в понедельник, сообщалось, что в Северодонецке за воскресенье из промзоны завода было эвакуировано более 500 мирных жителей.

Днем ранее Мирошник сообщил, что около 70 украинских боевиков взято в плен в ходе освобождения территории завода. По его словам, задачи брать в плен украинских военных не стояло. Часть из них могла покинуть Северодонецк под видом гражданских.

В тот же день в Народной милиции ЛНР сообщили, что 30% эвакуированных с завода мирных жителей отказалась покидать Северодонецк.

25 июня стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также и Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР.

В тот же день с территории завода были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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