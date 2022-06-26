Реклама
Прямой эфир
Мир
На «Азоте» в Северодонецке взяли в плен до 70 боевиков
Общество
На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Происшествия
На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Мир
Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный
Происшествия
МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма
Мир
В Испании указали на отсутствие обсуждения вступления Украины в НАТО
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром
Сюжет:

Треть эвакуированных с «Азота» людей отказалась покидать Северодонецк

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Практически треть эвакуированных с завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей отказалась покидать город. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

«Около 30% людей, вышедших из «Азота», отказались от эвакуации из города. Люди говорят, что их жилье особо не пострадало, поэтому остаются и будут налаживать мирную жизнь», — передает сообщение ТАСС.

Днем ранее стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также и Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР.

В тот же день с территории завода были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. Тогда же посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что освобожденные с территории завода люди рассказывают о нахождении на предприятии еще сотен людей.

В Народной милиции ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории «Азота», находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022