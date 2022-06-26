Треть эвакуированных с «Азота» людей отказалась покидать Северодонецк

Практически треть эвакуированных с завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей отказалась покидать город. Об этом в воскресенье, 26 июня, сообщили в Народной милиции ЛНР.

«Около 30% людей, вышедших из «Азота», отказались от эвакуации из города. Люди говорят, что их жилье особо не пострадало, поэтому остаются и будут налаживать мирную жизнь», — передает сообщение ТАСС.

Днем ранее стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также и Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР.

В тот же день с территории завода были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. Тогда же посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что освобожденные с территории завода люди рассказывают о нахождении на предприятии еще сотен людей.

В Народной милиции ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории «Азота», находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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