Завод «Азот» в Северодонецке практически не пострадал и вскоре сможет начать работу на благо Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 27 июня, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Предприятие «Азот», при всех тех боевых событиях, которые происходили, практически не пострадало. <...> Это означает, что данное предприятие скоро заработает на благосостояние Луганской Народной Республики», — сказал он в эфире канала «Соловьев Live».

Ранее в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что все заложники украинских боевиков на территории завода «Азот» освобождены. За воскресенье из промзоны завода было эвакуировано более 500 мирных жителей. Также стало известно, что около 70 боевиков взято в плен.

25 июня промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России. Также и Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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