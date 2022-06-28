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Страны G7 раскритиковали отмену конституционного права женщин на аборты в США

The Washington Times: страны G7 раскритиковали отмену конституционного права женщин на аборты в США
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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Лидеры стран G7 в ходе саммита раскритиковали принятое Верховным судом США решение по отмене конституционного права женщин на аборты, что демонстрирует изменившееся отношение к главе Белого дома Джо Байдену среди коллег. Об этом 28 июня написала The Washington Times.

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«Ряд проблем подорвал авторитет Байдена и сделали его слабее по сравнению с прошлогодним саммитом», — говорится в сообщении.

Кроме ситуации с абортами газета упоминает рекордно низкий рейтинг одобрения американского лидера, рост цен на продукты питания и бензин, возможность рецессии в США, а также риск потери Демократической партией контроля над палатой представителей и сенатом.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Теперь право на аборт будет определяться штатами, если конгресс не примет никаких мер.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что США ждут очень серьезные последствия из-за ситуации с абортами.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой права на аборт в США.

Тогда же стало известно, что запрет на аборт уже вступил в шести штатах. Теперь в Кентукки, Луизиане, Миссури и Южной Дакоте они запрещены даже в случае беременности в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме беременность, наступившую в таких ситуациях, прервать можно. В иных случаях закон оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия. В Техасе закон о запрете абортов даже после изнасилования или инцеста вступит в силу в течение 30 дней.

Президент США Джо Байден заявил, в свою очередь, что здоровье и жизнь женщин находится под угрозой после решения суда. Он указал, что страна отброшена на 150 лет назад. А экс-президент США Дональд Трамп отметил, что решение Верховного суда является самой большой победой для жизни, которая стала возможна благодаря его усилиям.

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