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СК РФ расследует обстрелы со стороны ВФУ буровой установки «Таврида»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Следственный комитет России (СКР) возбудит и займется расследованием уголовного дела по факту обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) плавучей буровой установки «Таврида», принадлежащей «Черноморнефтегазу», сообщили в ведомстве в понедельник, 27 июня.

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«По поручению председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, следователи СК России возбудят уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины плавучей буровой установки (СПБУ) «Таврида» «Черноморнефтегаза», — говорится в сообщении Telegram-канала СКР.

В ведомстве уточнили, что будут приняты все меры для установления причастных к происшествию лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Утром 26 июня буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму вновь подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

20 июня Украина нанесла первый удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, более 90 человек эвакуированы с буровых платформ (всего на момент удара там находилось 109 человек). Трое пострадавших доставлены в больницу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

21 июня Аксенов заявил, что спасенным с буровой платформы «Черноморнефтегаза» после удара ВСУ выплатят по 3 млн рублей, семьям пропавших без вести — 6,5 млн рублей.

Ранее в тот же день советник главы региона Олег Крючков заявил, что в результате удара ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза», по предварительной информации, есть жертвы.

23 июня вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сообщил, что регион продолжит разработку нефтегазовых месторождений в Черном море. Он напомнил, что объекты «Черноморнефтегаза» являются российской собственностью и источником сырья, необходимым для российской экономики.

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