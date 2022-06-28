Попробуй хоть газ: в РФ могут удвоить штрафы за незаконные врезки в трубу

Штрафы за воровство нефти и газа удвоят — с 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Речь идет о врезке в газо- и нефтепроводы со стороны юрлиц. Поправки будут внесены в статью 7.19 КоАП РФ, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Петрунин. Их рассмотрение запланировано 28 июня во втором и третьем чтениях. В среднем за год совершается около 500 незаконных подключений, и эта цифра, несмотря на действующие штрафы, не снижается. Поэтому депутаты предлагают ужесточить наказание за такие нарушения. Мера в том числе позволит снизить издержки компаний и повысит безопасность граждан, отмечают эксперты.

По штрафной

В России хотят ввести дополнительные штрафы для юрлиц в размере 400 тыс. рублей за самовольное подключение к газо- и нефтепроводам, сообщили «Известиям» в Госдуме. Сейчас за врезку в энергетическую инфраструктуру штрафы для юрлиц составляют 100–200 тыc. рублей, новые санкции коснутся тех, кто осуществляет врезку повторно, рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по энергетике Николай Петрунин. Депутат отметил, что изменения в законодательство будут внесены в рамках законопроекта «О внесении изменений в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях» (в части повышения эффективности противодействия самовольным подключениям к энергосетям). Законопроект будет рассмотрен 28 июня парламентом во втором и третьем чтениях и при одобрении в Госдуме может вступить в силу уже в ближайший месяц.

— Документ позволяет привлечь за повторную врезку к ответственности не только физических, но и юридических лиц, — практика показывает, что на сегодняшний день в данном вопросе существуют определенные трудности, — отметил Николай Петрунин.

Сегодня законодательство предусматривает за повторное правонарушение по врезкам в нефтегазовую инфраструктуру для физических лиц уголовное наказание сроком до нескольких лет лишения свободы, а для юрлиц такие ужесточения наказаний отсутствуют , объяснил парламентарий.

Попробуй хоть газ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Деятельность врезчиков приобретает индустриальные масштабы: используется дорогостоящее оборудование, вкладываются значительные финансовые средства. Всё это свидетельствует об участии в хищениях организованных преступных групп , — отметил автор законопроекта.

Самовольные подключения со стороны юридических лиц сопряжены с потенциально большим ущербом нефтегазовым и энергетическим компаниям, а также с повышенной опасностью для граждан. Учитывая то, что ежегодно происходят сотни врезок и их численность не снижается, нужны дополнительные меры для защиты интересов граждан и бизнеса, заключил депутат.

«Известия» направили запросы в Минэнерго и нефтегазовые компании.

Просчитать риски

С 2018 по 2020 год в России было зафиксировано более 1500 случаев самовольного подключения к нефтегазовой инфраструктуре, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Руководитель практики по проектам в энергетике юридической фирмы VEGAS LEX Евгений Родин в разговоре с «Известиями» отметил, что в случае с юрлицами врезки могут быть масштабными, вплоть до самовольного присоединения к газопроводам собственных газораспределительных сетей, что способно принести ущерб на десятки миллионов рублей.

— Усиление административных мер в значительной степени повлияет на повышение безопасности газоснабжения потребителей и снижение количества случаев самовольных подключений, — сказали «Известиям» в компании «Газпром межрегионгаз».

Попробуй хоть газ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Врезки несут прежде всего экономические издержки, увеличивают потери топлива, но также могут спровоцировать аварии на инфраструктуре, что будет иметь более тяжелые последствия , отметил директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В середине мая под Саратовом из-за незаконной врезки произошел разлив нефти. Это привело к замазученности на площади 350 кв. м, а общая масса разлившегося нефтепродукта составила 4,5 т.

— Ужесточение ответственности должно уменьшать соблазн злоумышленников к совершению незаконных врезок и хищению топлива , — заметил Алексей Гривач.

Впрочем, по словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, даже завышенные штрафы недостаточны, чтобы остановить массовые врезки.

— Что такое 100 тыс. рублей? Это 2 т дизтоплива. 400 тыс.— это 8 т. Бензовоз, который заливает ворованное топливо, вмещает минимум 20 т. Изменения штрафов должны быть кратно выше, иначе штраф как санкция в данном случае не работает, — считает эксперт.

Попробуй хоть газ Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам Дмитрия Гусева, штрафы должны составлять около 10 млн рублей с машины юрлица, чтоб совершающие преступление понимали риски потерь.

— В России последовательно ужесточают наказание за врезки в трубопроводы, перекачивающие газ, нефть и другое топливо. Тема остается актуальной, поскольку почти 25% из ранее пойманных за руку нарушителей пытаются снова нарушить закон. Эта законодательная инициатива очень своевременная и знаковая, а проблема требует полного нивелирования, — сказал «Известиям» директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Отсутствие непредвиденных чрезвычайных происшествий даст участникам рынка весомые драйверы развития и понизит издержки компаний, а принятие законопроекта повысит общественную безопасность и защиту имущества граждан и бизнеса, добавил эксперт.

Поддержание работы газо- и нефтепроводов на высоком уровне, обеспечение бесперебойности сервиса требуют немалых инвестиций и сокращение убытков из-за врезок позволит направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и повышения качества обслуживания клиентов, согласен Андрей Лобода.