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В ЛНР раскрыли планы Киева по размещению баз НАТО

Киселев сообщил о планах НАТО оборудовать в Северодонецке базу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Giuseppe Lami
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Киев планировал разместить базы НАТО в Донецкой и Харьковской областях. Об этом 27 июня рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

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В регионе и без этого хватает поводов для обострений ситуации

По его словам, базы НАТО должны были появиться в Купянске под Харьковом и на южном направлении.

«Это Мариуполь и Бердянск», — отметил он в беседе с ТАСС.

Строительство баз НАТО планировали начать «сразу после полномасштабного наступления на Донбасс, запланированного на февраль 2022 года», заключил он.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что НАТО воюет с Россией руками Украины. Она объяснила действия президента Украины Владимира Зеленского зависимостью от США, которые заставляют продолжать военные действия против России.

25 июня глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что специальная военная операция на Донбассе закончится мирными переговорами. При этом он назвал лучшим способом помочь Украине — оказывать ей военную поддержку и вводить санкции против России.

В феврале 2020 года сообщалось, что власти Украины хотят построить две военные базы по стандартам НАТО. Одну планировали расположить в Мариуполе, вторую — в Северодонецке на Луганщине.

В случае реализации планов, одна из баз могла оказаться в 7 км от границы с Донецкой Народной Республикой (ДНР) и 40 км — от российской. Вторая находилась бы в 25 км и 90 км от ЛНР и РФ соответственно.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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