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Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев

Матвиенко: НАТО руками украинцев воюет с Россией
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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НАТО воюет с Россией, прикрываясь Украиной. Об этом 26 июня заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать всё, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», — сказала она в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

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Матвиенко заверила, что Россия готова вести с Украиной мирные переговоры на своих условиях с возможным уточнением различных деталей.

«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее», — сказала спикер.

Председатель верхней палаты парламента объяснила действия президента Украины Владимира Зеленского зависимостью от США, которые заставляют продолжать военные действия против России.

«Наши условия известны. Они жизненно необходимы, важны не только для России, а в целом для европейской стабильности. Но, видите, не разрешают, не велят. Велят воевать. И Зеленский, знаете, не буду ссылаться на лидеров и других государств, все понимают, что это марионетка в руках США, что это не проукраинский президент, что это президент, который не думает о судьбе своей страны, которая уже разрушена и продолжает рушиться», — отметила Матвиенко.

Она напомнила, что Москва уже садилась за стол переговоров с Киевом, однако они были сорваны под давлением Запада.

«Если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи. И сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее Россия не уходила от переговоров, мы начали переговоры с Украиной», — констатировала Матвиенко.

25 июня глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что специальная военная операция на Донбассе закончится мирными переговорами. При этом он назвал лучшим способом помочь Украине — оказывать ей военную поддержку и вводить санкции против России.

24 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не исключает установление границ Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года с отказом от возвращения к 1991 году. Он также добавил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным остается в силе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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