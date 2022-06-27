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Москва подтвердила свое участие на предстоящем саммите G20

В Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Indonesian Finance Ministry
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Россия примет участие в саммите лидеров G20. Москва подтвердила свое участие, сообщил в понедельник, 27 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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«Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. <…> Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — рассказал Ушаков журналистам.

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии, которая проведет саммит лидеров G20 в ноябре 2022 года.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит «большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Она надеется, что на мероприятии участники смогут высказать российскому лидеру свои позиции. Кроме того, глава организации считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

В Государственной думе подобные призывы политиков прозвали попыткой завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций.

Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией, как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. По ее словам, лидеры обсудят темы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Президент Индонезии Джоко Видодо 29 апреля рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября.

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