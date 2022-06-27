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В Госдуме объяснили призывы европейских политиков не бойкотировать саммит G20

Депутат Белик: призывы не бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина — попытка ЕС завуалировать страх
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Indonesian Finance Ministry
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Призывы европейских политиков не бойкотировать саммит «Большой двадцатки» (G20) — попытка завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что саммит в случае участия нашей страны не стоит бойкотировать, чтобы призвать Россию к ответу, — это попытка завуалировать страх Евросоюза, который не знает, как выпутаться из ловушек собственных санкций. На самом деле ЕС понимает, как много теряет саммит без участия нашей страны, но заявить об этом прямо не решается», — пояснил он.

Как отметил парламентарий, Россия — крупный игрок на международной арене, с этим Европе необходимо считаться. Он добавил, что последствия своих же санкций ЕС ощутил очень ясно.

«Кроме того, в саммите G20 принимают участие такие страны, как Индия, Китай, Саудовская Аравия, которые не поддерживают санкции против РФ и не намерены отказываться от сотрудничества с ней», — подчеркнул Белик.

Ранее в этот день глава Еврокомиссии призвала не бойкотировать саммит «Большой двадцатки», если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин. Она выразила мнение, что лидеры стран смогут высказать свою позицию российскому лидеру на мероприятии. Кроме того, она считает, что институт G20 слишком важен, чтобы позволить конфликту с Москвой влиять на его деятельность.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь подчеркнул, что реакция стран Запада на вероятное участие Путина в саммите не должна торпедировать работу G20.

Представитель президента РФ в G20 Cветлана Лукаш 17 июня выразила мнение, что в настоящее время западные страны не готовы говорить с Россией как раньше, но договариваться всё равно придется по широкому кругу вопросов. По ее словам, лидеры обсудят темы из разных сфер, которые касаются состояния экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Президент Индонезии Джоко Видодо 29 апреля рассказал, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что РФ будет готовиться к мероприятию, однако говорить о каких-то других модальностях участия страны пока преждевременно.

Агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источник сообщило, что Соединенные Штаты оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию во встрече «большой двадцатки».

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября.

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