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За пропаганду символов нацизма введут наказание до четырех лет тюрьмы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, которой вводится наказание до четырех лет лишения свободы за пропаганду нацистской символики. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на изменения в законопроект о госизмене.

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За сбыт нацистской символики также вводится наказание до четырех лет лишения свободы.

Если пропаганду осуществляет лицо, подвергнутое административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), то ему грозит штраф в размере от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, или исправительные работы на срок от года до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики, совершенное лицом, привлеченным за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»), наказываются штрафом в размере от 600 тыс. рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

В сентябре 2021 года в Совете Федерации поддержали предложение генерального прокурора России Игоря Краснова о приравнивании пропаганды и оправдания нацизма к экстремизму. Верхняя палата парламента вместе с Генпрокуратурой РФ начала работу над соответствующим законодательством.

Тогда же Краснов предложил включить реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма в понятие экстремистской деятельности.

Также Краснов заявил, что в РФ подготовлен законопроект, нормативно закрепляющий понятия «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза».

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