Иван Купала в 2022 году: какого числа, что нельзя делать

На четверг, 7 июля 2022 года, выпадает Иван Купала — тот же день летнего солнцестояния, но по старому стилю.

У наших предков Иван Купала был самой веселой и одновременно загадочной датой лета. В ночь на 7-е люди собирались на природе. Женщин, которые не приходили вместе с жителями всей деревни на народные гуляния, считали ведьмами.

Отдыхали, смеялись, девушки гадали на суженого, прыгали через костер. Считалось, что та пара, которая успешно преодолеет препятствие из огня, взявшись за руки, будет неразлучной.

Купаться в открытых водоемах на Руси не разрешалось. Бытовало мнение, что нечистая сила могла затащить человека на дно.

Наши предки загадывали желание. Они не спали всю ночь, чтобы в случае чего отогнать нечистую силу от дома и домашнего скота.

Одалживать деньги было не принято: суеверие гласит, что заем может обернуться обнищанием семьи.

Иван Купала — языческий праздник, он существует лишь в народном календаре. В православии же 7 июня — Рождество Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Иисуса и окрестил его в водах Иордана.

В публикации «Известия» — список главных праздников лета 2022 года.