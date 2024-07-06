7 июля — Иван Купала: как славяне праздновали купальскую ночь

Иван Купала — языческий славянский праздник, который выпадает на дату летнего солнцестояния. С этим днем связано немало обычаев и традиций. Самые известные — купальские купания и прыжки через костер. В 2024 году дата приходится на воскресенье, 7 июля. О том, как праздновали Ивана Купалу в старину, читайте в материале «Известий».

Иван Купала в 2024 году — суть праздника

Языческий Иван Купала посвящен Дню летнего солнцестояния — одному из важных праздников годового цикла, который издревле существует в культурах многих народов. Аналоги Купале можно встретить в Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии и ряде стран Европы.

Прежде праздник отмечался 24 июня. После перехода на григорианский календарь Ивана Купалу стали праздновать 7 июля.

Название торжества имеет народно-христианское происхождение. Оно появилось после того, как праздник приурочили к рождеству Иоанна Предтечи, крестившему Иисуса Христа в водах Иордана. Благодаря этому событию за Иоанном закрепилось второе имя — Креститель, что в переводе с греческого означает «купатель», «погружатель в воду». В народном же календаре праздник стал известен как Иванов день, или Иван Купала.

Дохристианское название Ивана Купалы неизвестно, а его традиции никак не связаны с православием. Более того, в средневековой Руси обряды этого дня считались бесовскими и запрещались церковью.

Иван Купала в 2024 году — традиции и обычаи

В народной традиции торжество прежде всего связано с природой и продолжением рода. Поэтому праздновали его на открытом воздухе, чаще на возвышенностях или у рек и озер. Шумные гулянья сопровождались хороводами, песнями, брачными обрядами, а также ритуалами очищения и омовения. Начинались они еще накануне вечером и продолжались до самого рассвета.

В праздник обязательно нужно было искупаться до захода солнца. Вода в купальскую ночь помогала избавиться от болезней, обрести силу и молодость. В северных районах чаще парились в банях, а на юге — купались в открытых водоемах. Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня заходить в воду можно было без опасений.

Незамужние девушки пускали по реке венки из полевых цветов. Часто их украшали лентами и лучинами. По венку определяли, как сложится личная жизнь. Ближе к закату славяне разжигали костры и парами прыгали через огонь, взявшись за руки.

Особой популярностью этот обряд пользовался у молодых. По народным поверьям, если во время прыжка у парня и девушки не расцепились руки, то скоро быть свадьбе. Влюбленная пара, прыгнувшая через костер, как считали в старину, будет неразлучна всю жизнь. В купальских кострах также сжигали одежду больных людей, чтобы избавиться от недуга.

Еще одна древняя традиция празднования Ивана Купалы связана с поисками волшебного цветка папоротника. Считалось, что папоротник цветет один раз в год, в купальскую ночь, принося счастье и удачу тому, кто его сорвет. Однако найти цветок было очень трудно, этому всячески мешала нечистая сила, которая направляла по запутанным тропам, а в некоторых случаях лишала рассудка и памяти.

На Ивана Купалу собирали и другие травы. В народе верили, что растения в эту ночь приобретают магические свойства. Затем их использовали во время гаданий и для изготовления целебных настоек.

Иван Купала в 2024 году — что можно и нельзя делать

Согласно суевериям, на Ивана Купалу нельзя предаваться унынию и проводить день в одиночестве, иначе так пройдет весь год. Также нельзя спать в купальскую ночь, чтобы не проспать свое счастье. Еще в старину верили, что этот период благоприятен для того, чтобы укрепить семейные и любовные узы. Ссоры и любые разногласия в праздник не допускались.

Так как день связан с именем Иоанна Крестителя, то верующим рекомендуется воздержаться от участия в гуляньях. По христианским традициям в этот день следует посетить утреннюю литургию и причаститься в храме. Поскольку праздник совпадает с православным постом, не разрешается устраивать пиршества и употреблять алкоголь.

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