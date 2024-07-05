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6 июля — Аграфена Купальница: начало сезона купаний в реках и озерах

Славянский праздник Аграфена Купальница отмечают 6 июля
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Фото: РИА Новости/Юлий Ахромеев
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Православная церковь 6 июля чтит память раннехристианской святой Агриппины Римской, прозванной в народе Аграфеной Купальницей. Такое название появилось в связи с тем, что с этого времени в деревнях начинался сезон купаний. В 2024 году эта дата выпадает на субботу. О том, как отмечали праздник в старину и какие приметы с ним связаны, читайте в материале «Известий».

Аграфена Купальница в 2024 году — история праздника

Агриппина родилась в III веке в Риме. Святая с детства воспитывалась в христианской вере. В дальнейшем она всецело посвятила свою жизнь Господу, приняв обет безбрачия.

Во времена гонений на христиан исповедницу в числе других предали суду. Девушку жестоко пытали, заставляя отречься от Иисуса. Несмотря на перенесенные мучения, она осталась тверда в своей вере и была усечена мечом.

Тело святой мученицы перенесли в сицилийский город Минео, а затем — в Константинополь. После мученической кончины Агриппины у ее мощей свершалось множество исцелений. Также считается, что сильна молитва, обращенная к святой. Ее можно просить об исцелении от различных заболеваний, укреплении духа, помощи в борьбе с греховными помыслами.

В церковном календаре мученицу почитают раз в год в середине лета. На Руси в этот день сложились свои традиции, что связано с подготовкой к большому народному торжеству — дню Ивана Купалы.

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Аграфена Купальница в 2024 году — традиции и приметы

В деревнях на Аграфену обязательно мылись и парились в банях. Чтобы обрести крепкое здоровье, использовали веники из целебных трав: ромашки, мяты пахучей, иван-да-марьи и папоротника.

Купались и в водоемах. Наши предки верили, что в этот период вода обретает живительную силу. Во многих местах всеобщие купания начинались только с Купальницы и продолжались до похолодания. С этого же времени были популярны обливания водой. Окатить водой всякого встречного было доброй традицией. Больше остальных в этом занятии преуспевала молодежь.

Вечером начинались народные гуляния с песнями и хороводами. Не забывали и про нуждающихся. На улице ставили столы с яствами, а также готовили специальную обетную кашу из ячменя, которую заправляли коровьим маслом.

Большое внимание в этот день уделяли погодным приметам. Если на Аграфену спрятались муравьи, то жди ветра с ливнем. Цветы склонились к земле — к засухе. А если много уток в пруду — скоро наступит настоящая июльская жара.

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Аграфена Купальница в 2024 году — что можно и нельзя делать

В праздник следует воздержаться от злых помыслов, дел и слов. Под запретом конфликты и ссоры. Также нельзя проводить день в одиночестве, иначе весь год так пройдет. Но и чрезмерно веселиться, переедать и употреблять много алкоголя тоже не рекомендуется.

День считается удачным для сбора лечебных трав и водных процедур. Ранним утром хорошо умыться утренней росой, а вечером попариться в бане.

Ранее в июле на Руси праздновали Ярилин день, или Макушку лета. «Известия» рассказали об истории, традициях и запретах этого дня.

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