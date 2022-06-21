День летнего солнцестояния: традиции и приметы

21 июня наступает день летнего солнцестояния. Историк и культуролог Наталия Зинович рассказала «Известиям», что означает этот день.

По ее словам, день летнего солнцестояния — это самый длинный день в году, что объясняется с астрономической точки зрения.

«У людей создается ощущение, что солнце словно зависло в зените и никуда не движется в течение всего дня. Многие культуры воспевали солнце и весьма ярко его праздновали, особенно северные, так как после долгой зимы они радовались наступлению тепла. Славяне до перехода на григорианский календаря, отмечали Ивана Купалу в день солнцестояния», — объяснила специалист.

Ежегодно день выпадает на 21 июня, но в високосный год смещается и приходится на 20 июня. С 22 июня продолжительность ночи будет постепенно увеличиваться, а день пойдет на убыль.

В разных регионах России длительность дня будет отличаться. Так, в Москве 21 июня солнце взойдет в 3 часа 44 минуты, а зайдет в 21 час 18 минут. Таким образом, продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты. В Санкт-Петербурге световой день начнется в 3 часа 35 минут и завершится в 22 часа 25 минут, итого — 18 часов 50 минут. А в Краснодаре самый длинный день в году продлится 15 часов 37 минут. Восход солнца придется на 4:37 утра, а закат на 20:14.

Согласно народным приметам, если в этот день наблюдается обильная роса, то это — к богатому урожаю, а дождливая и ветреная погода — к скудному; если погода не солнечная — урожая может совсем не быть; если накануне была звездная ночь — будет много грибов.

Многие совсем не спали в ночь на 21 июня, а загадывали желание на рассвете и верили, что оно обязательно сбудется.

Подробнее о событии читайте в материале «Известий».