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В России наступил самый длинный день в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители северного полушария сегодня проживут самый длинный световой день в году, за которым последует самая короткая ночь.

21 июня нас ждет астрономическое событие, которое называется днем летнего солнцестояния. На протяжении года солнце поднимается над горизонтом на разное расстояние. Сегодня оно достигнет своей наивысшей точки, которая в астрономической энциклопедии называется «точкой эклиптики». Эклиптика — это круг небесной сферы, по которому мы видим годичное движение Солнца вокруг Земли.

В разных регионах Российской Федерации долгота дня будет отличаться. Чем севернее на карте расположен город, тем длиннее световой день ждет его жителей. За Северным полярным кругом солнце и вовсе не скроется за горизонтом.

В Москве 21 июня солнце взойдет в 3 часа 44 минуты, а зайдет в 21 час 18 минут. Таким образом, продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты.

В Санкт-Петербурге световой день начнется в 3 часа 35 минут и завершится в 22 часа 25 минут, итого — 18 часов 50 минут.

В Архангельске восход солнца придется на 1:33 минуты, а закат на 23:05, итого — 21 час 31 минута.

В Краснодаре самый длинный день в году продлится 15 часов 37 минут. Восход солнца придется на 4:37 утра, а закат на 20:14.

В наши дни всем природным явлениям, и в том числе этому, дано научное объяснение. Но для наших предков они были необъяснимыми и мистическими. Чтобы небесное светило было благосклонно к людям, издавна проводилось множество ритуалов и обрядов.

В наше время, конечно, не прыгают через огонь, чтобы сжечь негатив, и не умываются росой для сохранения молодости. Тем не менее астрологи утверждают, что солнечная энергия 21 июня возрастает и оказывает влияние на человека. С их точки зрения, сегодняшний день обещает быть очень позитивным. Можно и нужно начинать новые дела или развивать уже существующие проекты. Они обещают быть прибыльными и долгосрочными.

Жители Руси верили: на рассвете летнего солнцестояния следует загадать самое заветное желание. Уже к концу года, считали они, мечта исполнится.

О том, какие праздники ждут россиян летом 2022 года, — в материале «Известий».

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