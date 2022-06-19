День летнего солнцестояния – 2022: какого числа, традиции, ритуалы, приметы

Россиян ждет самый длинный день в году — летнего солнцестояния. Его продолжительность составит примерно 17–18 часов.

Каждый год, в том числе в 2022-м, дата выпадает на 21 июня. В високосный смещается и приходится на 20 июня.

Это астрономическое событие, когда солнце в полдень находится на максимальной высоте над горизонтом в Северном полушарии. Соответственно, в Южном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь выпадает на 21 декабря.

Уже с 22 июня продолжительность ночи будет постепенно увеличиваться, а день пойдет на убыль.

Традиции дня летнего солнцестояния – 2022

Многие народы приписывают дню летнего солнцестояния особую мистическую энергетику. С давних времен проводилось множество ритуалов, поскольку солнце в принципе было символом поклонения для язычников.

До перехода на григорианский календарь славяне праздновали в этот день праздник Ивана Купала. Теперь он 7 июля.

Одной из традиций было разжигание костров, в которых «сжигали весь негатив». Также много обрядов было связано с водой. Купание в открытых водоемах было неотъемлемой частью праздника летнего солнцестояния.

Наши предки верили, что и роса в этот день обладает целебными и омолаживающими свойствами. На рассвете ею обязательно умывались для продления молодости и красоты.

День летнего солнцестояния: приметы

Существует множество народных примет и суеверий, связанных с погодой:

обильная роса — к богатому урожаю, дождливая и ветреная погода — к скудному;

если солнца не увидеть вовсе — совсем плохая примета; урожая может не быть вовсе;

звездное небо накануне — вырастет много грибов.

Не обходилось и без любовных примет:

если парень обольет девушку водой, быть мужчине ей мужем;

дамы, в свою очередь, плели венки из полевых цветов и пускали по реке, они непременно должны были приплыть именно к суженому.

Многие наши предки вовсе не спали этой ночью. Загадывали желание исключительно на рассвете и верили, что оно обязательно сбудется.

Не только в народе считают день особым. Астрологи подтверждают, что энергетика довольно мощная. 21 июня солнце входит в знак зодиака Рак и произойдет соединение Луны с Юпитером. В совокупности с днем летнего солнцестояния, по их мнению, получается время принятия важных решений и перемен к лучшему.

В нашем отдельном материале — какие праздники ждут россиян летом 2022 года.