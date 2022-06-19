Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц пообещал устранить проблемы с «Северным потоком»
Мир
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $19 тыс. впервые с ноября 2020 года
Мир
Джонсон призвал союзников к дальнейшей поддержке Украины
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

День летнего солнцестояния – 2022: какого числа, традиции, ритуалы, приметы

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиян ждет самый длинный день в году — летнего солнцестояния. Его продолжительность составит примерно 17–18 часов.

Каждый год, в том числе в 2022-м, дата выпадает на 21 июня. В високосный смещается и приходится на 20 июня.

Это астрономическое событие, когда солнце в полдень находится на максимальной высоте над горизонтом в Северном полушарии. Соответственно, в Южном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь выпадает на 21 декабря.

Уже с 22 июня продолжительность ночи будет постепенно увеличиваться, а день пойдет на убыль.

Традиции дня летнего солнцестояния – 2022

Многие народы приписывают дню летнего солнцестояния особую мистическую энергетику. С давних времен проводилось множество ритуалов, поскольку солнце в принципе было символом поклонения для язычников.

До перехода на григорианский календарь славяне праздновали в этот день праздник Ивана Купала. Теперь он 7 июля.

Одной из традиций было разжигание костров, в которых «сжигали весь негатив». Также много обрядов было связано с водой. Купание в открытых водоемах было неотъемлемой частью праздника летнего солнцестояния.

Наши предки верили, что и роса в этот день обладает целебными и омолаживающими свойствами. На рассвете ею обязательно умывались для продления молодости и красоты.

День летнего солнцестояния: приметы

Существует множество народных примет и суеверий, связанных с погодой:

  • обильная роса — к богатому урожаю, дождливая и ветреная погода — к скудному;
  • если солнца не увидеть вовсе — совсем плохая примета; урожая может не быть вовсе;
  • звездное небо накануне — вырастет много грибов.

Не обходилось и без любовных примет:

  • если парень обольет девушку водой, быть мужчине ей мужем;
  • дамы, в свою очередь, плели венки из полевых цветов и пускали по реке, они непременно должны были приплыть именно к суженому.

Многие наши предки вовсе не спали этой ночью. Загадывали желание исключительно на рассвете и верили, что оно обязательно сбудется.

Не только в народе считают день особым. Астрологи подтверждают, что энергетика довольно мощная. 21 июня солнце входит в знак зодиака Рак и произойдет соединение Луны с Юпитером. В совокупности с днем летнего солнцестояния, по их мнению, получается время принятия важных решений и перемен к лучшему.

В нашем отдельном материале — какие праздники ждут россиян летом 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022