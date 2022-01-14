Почти треть россиян верит в народные приметы

В народные приметы верит почти треть россиян, однако только около 10% граждан используют «магические» практики, чтобы оградить себя от возможного несчастья. Такие данные следуют из опроса, проведенного дочерними компаниями «Сбера» «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Опрос проводился в преддверии Нового года, когда люди часто загадывают желания и обращают больше внимания на различные знаки.

При этом оказалось, что женщины более суеверны, чем мужчины: положительно на вопрос о том, замечают ли они приметы и используют ли обряды для предотвращения беды, ответили 12,9% женщин и 7,5% мужчин. Также верить предзнаменованиям больше расположены люди старшего поколения. Следят за приметами и защищаются от них 23% людей старше 60 лет, 14,2% людей в возрасте от 51 до 60 лет, 5,6% в возрасте от 31 до 50 лет и только 3,4% респондентов 18–30 лет.

Больше половины россиян (53,5%), верящих в приметы, считают, что плохих предзнаменований существует больше, чем тех, что сулят счастье или выгоду. Остальные же ждут от различных предзнаменований позитива.

Исследование также показало, что больше всего россияне верят в приметы, связанные с физическими ощущениями. Например, четверть респондентов обращают внимание, если чешется рука, нога или глаз, звенит в ушах или дергается веко. Птицы и летучие мыши, которые залетели в дом или стучатся в окно, пугают 19,3% опрошенных. В то, что горящее лицо, уши или щеки несут в себе некое предзнаменование, верят 14,4% россиян. Остальным приметам доверяют намного меньше. Например, встречи с черной или трехцветной кошкой боятся только 3,6% респондентов, разбитого зеркала — 2,4%, надетых наизнанку вещей — 1,9%, а рассыпанной соли — лишь 1,3% опрошенных.

Подчеркивается, что самыми суеверными оказались жители Владивостока: на приметы там обращают внимание 17,6% горожан. Высокие показатели также в Новосибирске (16,3%), Красноярске (15,2%) и Ульяновске (14%). Наименьшую веру в приметы продемонстрировали жители Махачкалы: здесь в приметы верят только 2,1% респондентов.

В январе 2020 года было опубликовано исследование, согласно которому большинство россиян не верят в магические ритуалы, привлекающие деньги. Более скептически настроены люди старше 60 лет и молодежь 18–30 лет. Больше остальных верят в различные приметы люди в возрасте 46–60 лет.