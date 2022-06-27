Бойцы ВСУ пытались выдать себя за военных ЛНР в Северодонецке

В Северодонецке бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались выдать себя за сотрудников Народной милиции Луганской Народной Республики, надевая специальные повязки. Об этом военные ЛНР рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину.

«Украинская армия переодевалась в нашу форму, надевали даже повязки (обозначающие Народную милицию ЛНР. — Ред.). Мы даже меняем постоянно повязки, потому что они пытаются косить под нас, чтобы мы не могли их узнать», — сообщил один из военнослужащих.

Освобожденный от украинских националистов Северодонецк сейчас представляет собой почти полностью разрушенный город. Примерно 90% жилого фонда имеет повреждения. Всё это, передает корреспондент, придется долго и кропотливо восстанавливать.

Пострадал и поселок Сиротино в составе Северодонецкого горсовета ЛНР. Как рассказал врио главы администрации Северодонецка Марк Форжев, в населенном пункте проживали его бабушка и дедушка, ему пришлось вывезти родственников.

«У бабушки контузия — им снаряд попал под дом. У дедушки ожог от фосфора. Вот полянка, там у них дом дальше, и это всё фосфор. Фосфорные снаряды падали и всё выжигали», — уточнил Форжев.

Ранее, 25 июня, Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР. В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко доложил о полном переходе промзоны предприятия «Азот» под контроль военных республики.

С территории химического завода были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

Между тем, как рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев, промзона Северодонецка в настоящее время еще полностью не зачищена. Также он сообщил, что наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие.

Как корреспонденту «Известий» сообщил один из мирных жителей, которого ВСУ удерживали на промзоне в заложниках, в бомбоубежищах завода скрывались иностранные наемники.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».