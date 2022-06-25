Собянин поздравил выпускников с окончанием школы

Мэр Москвы Сергей Собянин 25 июня поздравил выпускников с окончанием школы. Он призвал вчерашних школьников выбирать свою дорогу и идти во взрослую жизнь.

«Выпускной — одно из самых волнительных событий. Еще вчера вся жизнь крутилась вокруг школы. А сегодня пора выбирать свою дорогу и идти во взрослую жизнь», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин пожелал выпускникам удачи, добрых друзей и мудрых наставников. Он также поблагодарил всех учителей и родителей.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с началом нового этапа в жизни. Глава государства призвал выпускников подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что именно вчерашним школьникам предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.

В Москве основной площадкой празднования стал парк Горького. Традиционно гости праздника заходили в парк по красной ковровой дорожке под музыкальное сопровождение диджея. Кульминацией выпускного вечера стал праздничный салют.

В Санкт-Петербурге в ночь на 25 июня прошел праздник выпускников «Алые паруса». Основной темой события в этом году стали вечные ценности: любовь, свобода и дружба.

В празднике приняли участие в общей сложности 1 млн 200 тыс. человек, в том числе около 65 тыс. выпускников школ РФ и республик Донбасса. Для выпускников подготовлен большой концерт, на котором выступили популярные артисты, а главным событием вечера стал проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован менее масштабный, но эффектный проход корабля с алыми парусами.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.