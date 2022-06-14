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Школьные выпускные вечера пройдут в Москве 25 июня

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Юлия Иванко
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Школьные выпускные вечера состоятся в Москве 25 июня. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Информация об этом появилась на сайте Мэра Москвы во вторник, 14 июня. Основной площадкой празднования станет Парк Горького.

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«Программа очень насыщенная: интерактивные площадки, 3 сцены с выступлениями известных диджеев и артистов, а также театрализованное представление на воде», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Выпускной начнется в 20:00 25 июня и завершится к 06:00 26 июня.

Традиционно гости праздника будут заходить в парк по красной ковровой дорожке под музыкальное сопровождение диджея.

Выпускников будет ждать дискотека с иммерсивным шоу, интеллектуальная игра «Квиз!», комик-шоу со stand up и импровизацией, киберспортивная площадка, экстрим-шоу на велосипедах, тренировки по баскетболу и футболу и многое другое.

По традиции кульминацией выпускного станет праздничный салют.

Попасть в этот вечер в Парк Горького смогут лишь выпускники и их сопровождающие с индивидуальными браслетами с QR-кодом.

Для выпускников Санкт-Петербурга праздник «Алые паруса» состоится 24 июня. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Санкт-Петербурга, опубликованного 26 апреля на официальном сайте Смольного.

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