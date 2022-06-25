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Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин обратился к российским выпускникам и поздравил их с началом нового этапа в жизни.

«Вы совсем молоды и, конечно, о многом мечтаете. Стремитесь заглянуть в будущее, представить, как сложится ваша взрослая жизнь. <...> Перед вами сегодня множество дорог, невероятное количество возможностей и очень важно, чтобы каждый из вас сумел найти собственный путь», — отметил он в своей речи.

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Глава государства призвал выпускников подходить к любому делу с большой самоотдачей и никогда не сдаваться. Он подчеркнул, что именно вчерашним школьникам предстоит создавать будущее России: творить, совершать открытия, ставить новые рекорды, вдохновлять.

Российский лидер выразил уверенность в том, что уже через несколько лет достижения молодого поколения станут предметом всеобщей гордости. По его словам, тяга к знаниям, готовность включаться в созидательную работу и нести ответственность станут залогом того, что все мечты и планы однажды претворятся в реальность.

В Санкт-Петербурге вечером в пятницу стартовал праздник выпускников «Алые паруса». Прямую трансляцию мероприятия ведет Пятый канал.

Основной темой события в этом году стали вечные ценности: любовь, свобода и дружба.

Около 65 тыс. школьников из РФ и республик Донбасса смогут посетить фестиваль. Для выпускников подготовлен большой концерт, на котором выступят популярные артисты, а главным событием вечера стал проход знаменитого брига «Россия» под алыми парусами.

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