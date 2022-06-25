Обозреватель WSJ назвал ложными слова Байдена о «путинском росте цен»

Перекладывание американским лидером Джо Байденом ответственности за инфляцию на президента РФ Владимира Путина вредит экономике США. Заявления Байдена о том, что в резком росте цен на бензин и потребительские товары в стране виноват Путин, являются ложью. Об этом 21 июня сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Холман Дженкин-младший.

Автор статьи отметил, что около 55% нынешнего роста цен на топливо в стране пришлись на период еще до начала российской спецоперации — с декабря по конец февраля. Он также указал на то, что подъем розничных цен на бензин был непропорционально высок по сравнению с базовым подорожанием нефти.

«Значит, происходит что-то другое, и это что-то — нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из которых (особенно в США) настолько разболтались, что не было смысла их перезапускать. Затем к этим эффектам спроса-предложения добавьте 13-процентную кумулятивную инфляцию с начала 2020 года», — пояснил Дженкинс.

Он отметил, что настоящей причиной роста цен в Штатах следует считать не только сложившиеся мировые обстоятельства, но и неверную реакцию на них властей западных государств.

«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», — подчеркнул обозреватель газеты.

21 июня экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна сейчас находится в состоянии рецессии. Он отметил, что цены на топливо в США будут и дальше расти. По его словам, бензин может подорожать до $5–7 за галлон (3,785 л) и больше.

16 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала неоднократные заявления Байдена о «путинской» инфляции. Он отметила, что Байден называет американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией». Исходя из этого, по ее словам, складывается впечатление, что власти США «живут в придуманном мире».

15 июня Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 1,5–1,75%. Также эксперты изменили прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%, уровня безработицы — до 3,7% с прогнозируемого уровня в 3,5%. Повысился и прогноз по инфляции в стране в этом году с 4,3 до 5,2%.

Так, 14 июня Байден назвал рост цен на бензин до $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним. 10-го числа американский лидер заявил о влиянии Путина на скачок цен на продовольствие, отметив, что страна «ничего подобного «налогу Путина» сразу на еду и бензин не видела».

11 июня сообщалось, что средняя цена одного галлона бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

До этого, 10 июня, агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. По данным агентства, скорее всего, это подтолкнет Федеральную резервную систему к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов». За день до этого Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране.