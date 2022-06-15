Байден назвал «единственную причину» роста цен на газ

Президент США Джо Байден заявил о наличии у него простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на газ. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», сообщил он 14 июня с трибуны 29-го съезда Федерации международных профсоюзов.

В соответствии с планом развития экономики Байдена, США «добились необычайного прогресса», что позволит решить всемирную проблему, которая гораздо хуже проявилась в других странах мира, — инфляцию, сказал американский лидер.

«Мой план прост. Во-первых, я делаю всё, что в моих силах, чтобы смягчить путинское повышение цен на газ. Как раз с тех пор, как он начал [спецоперацию на Украине], цена выросла на $1,74 за галлон — и только из-за этого! У меня есть план, как снизить стоимость бензина и продуктов питания. На это потребуется время», — приводятся слова его речи на сайте Белого дома.

Байден рассказал, как рос в простой семье, где за обеденным столом обсуждали повышение цен на бензин и продукты, так как это было важным для рабочих семей. Байден заверил, что проблемы американцев ему знакомы и близки, как никогда, и проблема в том, что республиканцы в конгрессе делают всё, чтобы помешать его планам снизить расходы обычных американских семей.

«Вот почему мой план не завершен и почему результаты тоже не очевидны. Рабочие места появились, но цены по-прежнему слишком высоки. COVID-19 пошел на спад, но цены на газ выросли. Наша работа еще не закончена. Америке всё еще предстоит сделать выбор: выбор между правительством немногих для избранных и правительством для всех нас, демократией для всех нас, экономикой, в которой у всех нас есть честный шанс», — объяснил глава Белого дома.

Во время этого же выступления Байден сорвался на крик, пытаясь оправдать экономическую ситуацию в стране попытками «изменить жизни людей», что само по себе нелегко, требует терпения и преодоления некоторых сложностей.

11 июня лидер США назвал рекордную инфляцию и значительный рост цен на топливо в стране ожидаемым побочным явлением помощи Украине. Его администрация пытается добиться снижения цены на бензин в стране, добавил Байден, так как у США хорошие перспективы в будущем.

10 июня американский лидер сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ на это высказывание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что попытка переложить ответственность за рост инфляции в США на российское руководство неубедительна.