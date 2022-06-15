Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Байден назвал «единственную причину» роста цен на газ

0
Фото: REUTERS/Mike Segar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден заявил о наличии у него простого плана по борьбе с инфляцией и ростом цен на газ. Первый пункт в нем — «смягчить путинское повышение цен на газ», сообщил он 14 июня с трибуны 29-го съезда Федерации международных профсоюзов.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

В соответствии с планом развития экономики Байдена, США «добились необычайного прогресса», что позволит решить всемирную проблему, которая гораздо хуже проявилась в других странах мира, — инфляцию, сказал американский лидер.

«Мой план прост. Во-первых, я делаю всё, что в моих силах, чтобы смягчить путинское повышение цен на газ. Как раз с тех пор, как он начал [спецоперацию на Украине], цена выросла на $1,74 за галлон — и только из-за этого! У меня есть план, как снизить стоимость бензина и продуктов питания. На это потребуется время», — приводятся слова его речи на сайте Белого дома.

Байден рассказал, как рос в простой семье, где за обеденным столом обсуждали повышение цен на бензин и продукты, так как это было важным для рабочих семей. Байден заверил, что проблемы американцев ему знакомы и близки, как никогда, и проблема в том, что республиканцы в конгрессе делают всё, чтобы помешать его планам снизить расходы обычных американских семей.

«Вот почему мой план не завершен и почему результаты тоже не очевидны. Рабочие места появились, но цены по-прежнему слишком высоки. COVID-19 пошел на спад, но цены на газ выросли. Наша работа еще не закончена. Америке всё еще предстоит сделать выбор: выбор между правительством немногих для избранных и правительством для всех нас, демократией для всех нас, экономикой, в которой у всех нас есть честный шанс», — объяснил глава Белого дома.

Во время этого же выступления Байден сорвался на крик, пытаясь оправдать экономическую ситуацию в стране попытками «изменить жизни людей», что само по себе нелегко, требует терпения и преодоления некоторых сложностей.

11 июня лидер США назвал рекордную инфляцию и значительный рост цен на топливо в стране ожидаемым побочным явлением помощи Украине. Его администрация пытается добиться снижения цены на бензин в стране, добавил Байден, так как у США хорошие перспективы в будущем.

10 июня американский лидер сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ на это высказывание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что попытка переложить ответственность за рост инфляции в США на российское руководство неубедительна.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022