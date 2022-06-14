Байден сорвался на крик после обвинений в бездумных расходах

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Филадельфии, посвященного формированию бюджета, не смог сдержать эмоций и перешел на крик.

«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» — выкрикнул он в микрофон.

На повышенный тон главы государства обратили внимание Национальный комитет Республиканской партии, а также американские СМИ.

В частности, читатели The Daily Wire и Townhall упрекнули Байдена в том, что из-за его трат не могут оплатить расходы на питание и бензин. Некоторые отметили сходство кричащего президента США с дедушкой Абрахамом из сериала «Симпсоны», который имел привычку повышать голос.

Ранее, 12 июня, Байден заявил, что рекордная инфляция и значительный рост цен на топливо в США являются ожидаемым побочным явлением помощи Украине. В ответ на обеспокоенность американцев в связи с инфляцией американский лидер заявил, что в США «самая быстрорастущая экономика в мире».

В этот же день сообщалось, что средняя цена одного галлона (3,785 л) бензина в США обновила исторический максимум, превысив $5.

До этого, 10 июня, американский лидер сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. В ответ на это высказывание первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что попытка переложить ответственность за рост инфляции в США на российское руководство неубедительна.

Между тем ранее в этом же месяце в конгрессе США выразили обеспокоенность запасами нефтяных резервов страны. По данным конгрессменов, объем запасов SPR опустился до самого низкого уровня с 1987 года. А дополнительный вывод нефтяного топлива из резервов NEHHOR, что предлагает осуществить глава Белого дома, сократит запасы нефти в хранилищах с пикового значения 727 млн баррелей до приблизительно 130 млн к 2031 году.