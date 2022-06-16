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Захарова ответила Байдену на слова о «путинской» инфляции

Захарова: Байден живет в придуманном мире, когда говорит о «путинской инфляции»
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - CNP
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Инфляция в США не связана с политикой президента России Владимира Путина, как утверждает американский глава Джо Байден. Об этом в четверг, 16 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Если мы послушаем, что говорит Белый дом, Байден, называя у себя, внутри, американские цены «путинскими», «путинским налогом», «путинским бензином», «путинской инфляцией» — да, они живут в придуманном мире», — сказала Захарова в интервью «360».

Она подчеркнула, что в США цены на продовольствие росли в 2020 и 2021 годах, задолго до начала Россией спецоперации на Украине, которую Байден считает причиной инфляции.

«В 2021 году цены на пшеницу выросли на 25%, к февралю 2022 года уже на 31–62% превышали средний уровень за последние пять лет», — привела цифры Захарова.

Байден неоднократно обвинял Путина в инфляции. 14 июня он назвал рост цен на бензин до $1,74 за галлон «путинским повышением» и сообщил о планах борьбы с ним.

10-го числа американский лидер также заявил о влиянии Путина на скачок цен на продовольствие. «Мы никогда не видели ничего подобного «налогу Путина» сразу на еду и бензин», — сказал тогда Байден.

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%. Такой показатель — максимум с декабря 1981 года. Bloomberg предположило, что это подтолкнет ФРС к повышению процентных ставок и «усугубит политические проблемы для Белого дома и демократов».

15 июня Федеральная резервная система повысила базовую ставку до 1,5–1,75%. Также эксперты изменили прогноз роста ВВП США в 2022 году с 2,8% до 1,7%, уровня безработицы — до 3,7% с прогнозируемого уровня в 3,5%. Повысился и прогноз по инфляции в стране в этом году с 4,3% до 5,2%.

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